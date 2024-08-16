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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 1 копейка Петра II - Россия

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1 копейка 1728-1729

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1728 МОСКВА "МОСКВА" больше. Год сверху вниз R2 0 191728 МОСКВА "МОСКВА" больше. Год снизу вверх R1 0 1391728 МОСКВА "МОСКВА" больше. Новодел R2 0 171728 МОСКВА "МОСКВА" меньше -, R1 0 5131728 МОСКВА "МОСКВА" меньше. Новодел R2 0 171729 МОСКВА R1, R2 0 103
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