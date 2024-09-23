Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" меньше. Новодел (Россия, Петр II)
Разновидность: "МОСКВА" меньше. Новодел
Цены на аукционах (17) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" меньше. Новодел. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
766 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
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Продавец Chaponnière
Дата 22 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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