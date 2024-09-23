Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" меньше. Новодел (Россия, Петр II)

Разновидность: "МОСКВА" меньше. Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1728 года МОСКВА "МОСКВА" меньше Новодел - цена монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 копейка 1728 года МОСКВА "МОСКВА" меньше Новодел - цена монеты - Россия, Петр II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Колпино
Цены на аукционах (17) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" меньше. Новодел. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Chaponnière (1)
  • Heritage (1)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (9)
  • Stack's (1)
  • Александр (1)
  • Имперская монета (1)
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
447 $
Цена в валюте аукциона 42000 RUB
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS64
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - June 15, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
766 $
Цена в валюте аукциона 48000 RUB
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе AURORA - June 24, 2019
Продавец AURORA
Дата 24 июня 2019
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность MS64
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Chaponnière - October 22, 2017
Продавец Chaponnière
Дата 22 октября 2017
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Heritage - September 12, 2017
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Heritage - September 12, 2017
Продавец Heritage
Дата 12 сентября 2017
Сохранность MS64 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность MS63 BN ННР
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Künker - March 17, 2016
Продавец Künker
Дата 17 марта 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность MS63
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Stack's - January 13, 2009
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Stack's - January 13, 2009
Продавец Stack's
Дата 13 января 2009
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра II Монеты России 1728 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом 1 копейка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 1 сент. 2024
Категория
Год
Поиск