1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" меньше. Новодел (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" меньше. Новодел. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Колпинском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 306 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

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