Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1729 года МОСКВА (Россия, Петр II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1729
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (103)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1729 года со знаком МОСКВА. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
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