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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1729 года МОСКВА (Россия, Петр II)

Аверс монеты - 1 копейка 1729 года МОСКВА - цена монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 копейка 1729 года МОСКВА - цена монеты - Россия, Петр II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1729
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (103)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1729 года со знаком МОСКВА. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 12000 RUB
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
674 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Stephen Album - September 17, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 17 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
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Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 копейка 1729 МОСКВА на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 копейка 1729 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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