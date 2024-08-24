1 копейка 1729 года МОСКВА (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1729 года со знаком МОСКВА. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7 проданному на аукционе Редкие Монеты за 6000 USD. Торги состоялись 8 ноября 2014.

Сохранность UNC (4) AU (16) XF (27) VF (44) F (1) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS62 (1) AU58 (2) AU50 (2) XF45 (1) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (1) VF25 (4) VF20 (2) DETAILS (4) BN (3) Сервис RNGA (2) NGC (2) ННР (2)

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