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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год снизу вверх (Россия, Петр II)

Разновидность: "МОСКВА" больше. Год снизу вверх

Аверс монеты - 1 копейка 1728 года МОСКВА "МОСКВА" больше Год снизу вверх - цена монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 копейка 1728 года МОСКВА "МОСКВА" больше Год снизу вверх - цена монеты - Россия, Петр II

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (139) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год снизу вверх. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3654 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3565 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 11500 RUB
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
1296 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе MS67 - September 20, 2023
Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе MUNZE - January 4, 2023
Продавец MUNZE
Дата 4 января 2023
Сохранность UNC DETAILS CGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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