1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год снизу вверх (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год снизу вверх. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3654 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3565 USD. Торги состоялись 12 января 2009.

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