Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год снизу вверх (Россия, Петр II)
Разновидность: "МОСКВА" больше. Год снизу вверх
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,1 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 копейка
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (139) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" больше. Год снизу вверх. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3654 проданному на аукционе Stack's Bowers за 3565 USD. Торги состоялись 12 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
1296 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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