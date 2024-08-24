1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" больше. Новодел (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" больше. Новодел. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 2200 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

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