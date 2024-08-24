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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" больше. Новодел (Россия, Петр II)

Разновидность: "МОСКВА" больше. Новодел

Аверс монеты - 1 копейка 1728 года МОСКВА "МОСКВА" больше Новодел - цена монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 копейка 1728 года МОСКВА "МОСКВА" больше Новодел - цена монеты - Россия, Петр II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,1 гр
  • Диаметр 20 мм

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 копейка
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
Цены на аукционах (17) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" больше. Новодел. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 2200 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Русское Наследие - July 23, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 23 июля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
801 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе MS67 - July 8, 2020
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе MS67 - October 30, 2019
Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Goldberg - September 4, 2018
Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Künker - February 11, 2016
Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU50 BN
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Александр - March 23, 2012
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Александр - March 23, 2012
Продавец Александр
Дата 23 марта 2012
Сохранность AU50 BN NGC
Цена
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Александр - September 23, 2011
Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Александр - September 23, 2011
Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS64
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 копейка 1728 МОСКВА на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 копейка 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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