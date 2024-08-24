Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 копейка 1728 года МОСКВА. "МОСКВА" больше. Новодел (Россия, Петр II)
Разновидность: "МОСКВА" больше. Новодел
Цены на аукционах (17) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 копейка 1728 года со знаком МОСКВА. "МОСКВА" больше. Новодел. Это медная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2 проданному на аукционе Александр за 2200 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
485 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
801 $
Цена в валюте аукциона 675 EUR
Продавец MS67
Дата 8 июля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 30 октября 2019
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 4 сентября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 февраля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU50 BN
Цена
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Продавец Александр
Дата 23 сентября 2011
Сохранность MS64
Цена
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Где продать?
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