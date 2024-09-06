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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1728 года "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ" (Россия, Петр II)

Разновидность: "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ"

Аверс монеты - Полтина 1728 года "Московский тип" "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Полтина 1728 года "Московский тип" "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1728 года "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Русское Наследие за 20000 USD. Торги состоялись 12 октября 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - November 26, 2021
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - November 26, 2021
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
9206 $
Цена в валюте аукциона 686398 RUB
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность VF
Цена
1445 $
Цена в валюте аукциона 1275 EUR
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - September 19, 2015
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - September 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60
Цена
******
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - September 15, 2006
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - September 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Полтина 1728 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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