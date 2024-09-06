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Полтина 1728 года "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ" (Россия, Петр II)
Разновидность: "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ"
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал Полтина
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1728 года "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКИ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 106 проданному на аукционе Русское Наследие за 20000 USD. Торги состоялись 12 октября 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2021
Сохранность MS60
Цена
9206 $
Цена в валюте аукциона 686398 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 19 сентября 2015
Сохранность MS60
Цена
******
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