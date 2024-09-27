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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1728 года "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ" (Россия, Петр II)

Разновидность: "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ"

Аверс монеты - Полтина 1728 года "Московский тип" "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Полтина 1728 года "Московский тип" "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1728 года "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
6764 $
Цена в валюте аукциона 500000 RUB
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - March 20, 2020
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - March 20, 2020
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU58
Цена
******
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF25
Цена
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе AURORA - January 30, 2018
Продавец AURORA
Дата 30 января 2018
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе AURORA - December 26, 2017
Продавец AURORA
Дата 26 декабря 2017
Сохранность F
Цена
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Империя - December 2, 2017
Продавец Империя
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 15, 2014
Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе New York Sale - January 5, 2012
Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Империя - May 15, 2009
Продавец Империя
Дата 15 мая 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1728 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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