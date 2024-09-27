Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1728 года "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ" (Россия, Петр II)
Разновидность: "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ"
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал Полтина
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1728 года "Московский тип". "I САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСIСКIИ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 123 проданному на аукционе SINCONA AG за 11000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
688 $
Цена в валюте аукциона 50000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 марта 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF40 RNGA
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 15 октября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 5 января 2012
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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