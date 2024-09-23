Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ" (Россия, Петр II)
Разновидность: Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Империя за 250000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2833 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
******
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Где продать?
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