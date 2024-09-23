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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ" (Россия, Петр II)

Разновидность: Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ"

Аверс монеты - 1 рубль 1728 года Cо звездой на груди "IМПЕРАТОЬ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1728 года Cо звездой на груди "IМПЕРАТОЬ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Империя за 250000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
2833 $
Цена в валюте аукциона 250000 RUB
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
2271 $
Цена в валюте аукциона 210000 RUB
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU50 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе cgb.fr - June 7, 2022
Продавец cgb.fr
Дата 7 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе cgb.fr - December 7, 2021
Продавец cgb.fr
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Имперская монета - October 28, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 28 октября 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Империя - June 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 июня 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе AURORA - February 24, 2021
Продавец AURORA
Дата 24 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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