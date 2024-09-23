1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ" (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "IМПЕРАТОЬ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 26 проданному на аукционе Империя за 250000 RUB. Торги состоялись 27 марта 2009.

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