1 рубль 1728 года. Без звезды на груди (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Без звезды на груди. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8165 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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