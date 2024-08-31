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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1728 года. Без звезды на груди (Россия, Петр II)

Разновидность: Без звезды на груди

Аверс монеты - 1 рубль 1728 года Без звезды на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1728 года Без звезды на груди - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Без звезды на груди. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8165 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1959 $
Цена в валюте аукциона 1805 EUR
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
644 $
Цена в валюте аукциона 591 EUR
Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - August 6, 2023
Продавец RedSquare
Дата 6 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 13, 2023
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Künker - February 24, 2022
Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - June 30, 2021
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - June 30, 2021
Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Русское Наследие - April 25, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность XF45
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - October 4, 2020
Продавец Katz
Дата 4 октября 2020
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Россия 1 рубль 1728 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Rare Coins - June 6, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - December 29, 2019
Продавец Katz
Дата 29 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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