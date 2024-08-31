Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1728 года. Без звезды на груди (Россия, Петр II)
Разновидность: Без звезды на груди
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Без звезды на груди. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8165 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 11000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 13 мая 2023
Сохранность XF
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность F
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF25 NGC
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Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Künker
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
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Продавец Александр
Дата 30 июня 2021
Сохранность XF40
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Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
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Продавец Русское Наследие
Дата 25 апреля 2021
Сохранность XF45
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность AU
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Дата 9 июня 2020
Сохранность VF
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Дата 6 июня 2020
Сохранность AU58
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Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность Нет оценки
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Где продать?
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