Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1728 года "Московский тип". Без банта у лаврового венка (Россия, Петр II)

Разновидность: Без банта у лаврового венка

Аверс монеты - 1 рубль 1728 года "Московский тип" Без банта у лаврового венка - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1728 года "Московский тип" Без банта у лаврового венка - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года "Московский тип". Без банта у лаврового венка. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Александр за 36000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Baldwin's (1)
  • Goldberg (1)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Niemczyk (2)
  • Rare Coins (1)
  • Roma Numismatics (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (4)
  • Имперская монета (1)
  • Монеты и Медали (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
5840 $
Цена в валюте аукциона 4500 GBP
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
6478 $
Цена в валюте аукциона 6000 GBP
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - March 19, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - December 11, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - April 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - December 13, 2019
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - December 13, 2019
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе AURORA - July 29, 2019
Продавец AURORA
Дата 29 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - December 16, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - March 22, 2018
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - March 22, 2018
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Goldberg - September 7, 2016
Продавец Goldberg
Дата 7 сентября 2016
Сохранность XF40 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2012
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - October 30, 2009
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - October 30, 2009
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - February 26, 1999
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - February 26, 1999
Продавец Монеты и Медали
Дата 26 февраля 1999
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - December 18, 1998
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 декабря 1998
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1728 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Петра II Монеты России 1728 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск