1 рубль 1728 года "Московский тип". Без банта у лаврового венка (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года "Московский тип". Без банта у лаврового венка. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Александр за 36000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

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