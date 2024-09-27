Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1728 года "Московский тип". Без банта у лаврового венка (Россия, Петр II)
Разновидность: Без банта у лаврового венка
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года "Московский тип". Без банта у лаврового венка. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 138 проданному на аукционе Александр за 36000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Baldwin's (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Niemczyk (2)
- Rare Coins (1)
- Roma Numismatics (2)
- SINCONA (1)
- Александр (4)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
5840 $
Цена в валюте аукциона 4500 GBP
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
6478 $
Цена в валюте аукциона 6000 GBP
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 11 апреля 2020
Сохранность VF35
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2019
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 16 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 22 марта 2018
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2012
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 30 октября 2009
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 26 февраля 1999
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1728 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск