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Полтина 1728 года "Московский тип". "И САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр II)
Разновидность: "И САМОДЕРЖЕЦЪ"
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 14,22 гр
- Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
- Диаметр 33 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал Полтина
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1728 года "Московский тип". "И САМОДЕРЖЕЦЪ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Александр за 60000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
11326 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 18 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Где продать?
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