Полтина 1728 года "Московский тип". "И САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1728 года "Московский тип". "И САМОДЕРЖЕЦЪ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Александр за 60000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

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