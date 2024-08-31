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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1728 года "Московский тип". "И САМОДЕРЖЕЦЪ" (Россия, Петр II)

Разновидность: "И САМОДЕРЖЕЦЪ"

Аверс монеты - Полтина 1728 года "Московский тип" "И САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - Полтина 1728 года "Московский тип" "И САМОДЕРЖЕЦЪ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 14,22 гр
  • Чистого серебра (0,3328 oz) 10,3522 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал Полтина
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (68) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1728 года "Московский тип". "И САМОДЕРЖЕЦЪ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 30 проданному на аукционе Александр за 60000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1404 $
Цена в валюте аукциона 125000 RUB
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
11326 $
Цена в валюте аукциона 10500 EUR
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS62 RNGA
Цена
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Dorotheum - November 18, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 18 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе New York Sale - January 13, 2022
Продавец New York Sale
Дата 13 января 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - April 27, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 27 апреля 2021
Сохранность AU55
Цена
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность AU
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность AU50
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Империя - April 18, 2020
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2020
Сохранность XF
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Имперская монета - February 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 февраля 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Полтина 1728 "Московский тип" на аукционе Katz - November 2, 2019
Продавец Katz
Дата 2 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1728 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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