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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1728 года. Над головой звезда (Россия, Петр II)

Разновидность: Над головой звезда

Аверс монеты - 2 рубля 1728 года Над головой звезда - цена золотой монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 2 рубля 1728 года Над головой звезда - цена золотой монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,781)
  • Вес 4,1 гр
  • Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 9,397

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 2 рубля 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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