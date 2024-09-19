Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1728 года. Над головой звезда (Россия, Петр II)
Разновидность: Над головой звезда
Техническая информация
- Металл Золото (0,781)
- Вес 4,1 гр
- Чистого золота (0,1029 oz) 3,2021 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 9,397
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 2 рубля
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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