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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ" (Россия, Петр II)

Разновидность: Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ"

Аверс монеты - 1 рубль 1728 года Cо звездой на груди "Я" - славянская в слове "НОВАЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1728 года Cо звездой на груди "Я" - славянская в слове "НОВАЯ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе AURORA за 360000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Katz (1)
  • Künker (2)
  • Rare Coins (2)
  • Rauch (1)
  • RedSquare (4)
  • Александр (3)
  • Денга1700 (1)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55
Цена
2133 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - August 14, 2022
Продавец RedSquare
Дата 14 августа 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе AURORA - May 19, 2022
Продавец AURORA
Дата 19 мая 2022
Сохранность XF
Цена
1167 $
Цена в валюте аукциона 75000 RUB
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Денга1700 - May 8, 2022
Продавец Денга1700
Дата 8 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Русское Наследие - April 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - November 15, 2020
Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - November 15, 2020
Продавец RedSquare
Дата 15 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - July 5, 2020
Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - July 5, 2020
Продавец RedSquare
Дата 5 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе AURORA - March 30, 2020
Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - December 31, 2019
Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - December 31, 2019
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Имперская монета - June 25, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе AURORA - October 2, 2017
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - November 26, 2015
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - November 26, 2015
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Rauch - October 2, 2014
Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Künker - March 11, 2014
Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Империя - September 14, 2012
Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - December 16, 2011
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - December 16, 2011
Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность AU50
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Künker - October 7, 2007
Продавец Künker
Дата 7 октября 2007
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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