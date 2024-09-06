Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ" (Россия, Петр II)
Разновидность: Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ"
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе AURORA за 360000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Русское Наследие (1)
Продавец Русское Наследие
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 15 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 5 июля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец AURORA
Дата 30 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF40
Цена
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Продавец AURORA
Дата 2 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rauch
Дата 2 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 11 марта 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 16 декабря 2011
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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