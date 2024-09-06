1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ" (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Cо звездой на груди. "Я" - славянская в слове "НОВАЯ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 82 проданному на аукционе AURORA за 360000 RUB. Торги состоялись 30 марта 2020.

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