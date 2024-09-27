1 рубль 1728 года. Без звезды на груди. "ПЕРТЬ" (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Без звезды на груди. "ПЕРТЬ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Александр за 24000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

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