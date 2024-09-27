Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1728 года. Без звезды на груди. "ПЕРТЬ" (Россия, Петр II)
Разновидность: Без звезды на груди. "ПЕРТЬ"
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Без звезды на груди. "ПЕРТЬ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Александр за 24000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF25
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 33927 RUB
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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