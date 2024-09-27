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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1728 года. Без звезды на груди. "ПЕРТЬ" (Россия, Петр II)

Разновидность: Без звезды на груди. "ПЕРТЬ"

Аверс монеты - 1 рубль 1728 года Без звезды на груди "ПЕРТЬ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1728 года Без звезды на груди "ПЕРТЬ" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (71) Разновидности (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года. Без звезды на груди. "ПЕРТЬ". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 47 проданному на аукционе Александр за 24000 USD. Торги состоялись 19 сентября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - December 20, 2023
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - December 20, 2023
Продавец Александр
Дата 20 декабря 2023
Сохранность VF25
Цена
375 $
Цена в валюте аукциона 33927 RUB
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU53 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
3237 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 1 рубль 1728 на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU55
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Münz Zentrum Rheinland - April 20, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 20 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Монеты и Медали - October 7, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 октября 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе AURORA - July 1, 2021
Продавец AURORA
Дата 1 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Numisbalt - July 3, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 3 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность UNC
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - April 7, 2021
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - April 7, 2021
Продавец Александр
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - December 20, 2020
Продавец Katz
Дата 20 декабря 2020
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия 1 рубль 1728 на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1728 на аукционе AURORA - July 13, 2020
Продавец AURORA
Дата 13 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1728 на аукционе Katz - June 7, 2020
Продавец Katz
Дата 7 июня 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1728 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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