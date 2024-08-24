Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1728 года "Московский тип" (Россия, Петр II)
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1728
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Империя за 320000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.
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