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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1728 года "Московский тип" (Россия, Петр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1728 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1728 года "Московский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1728
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (126) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1728 года "Московский тип". Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 50 проданному на аукционе Империя за 320000 RUB. Торги состоялись 13 июня 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность XF
Цена
599 $
Цена в валюте аукциона 2400 PLN
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность XF
Цена
532 $
Цена в валюте аукциона 488 EUR
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность Not encapsulated NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Niemczyk - September 16, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Katz - August 16, 2023
Продавец Katz
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1728 "Московский тип" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1728 "Московский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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