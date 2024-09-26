Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Новодел (Россия, Петр II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1729
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Новодел. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 38 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 23 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
33580 $
Цена в валюте аукциона 30000 CHF
Где продать?
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