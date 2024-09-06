Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Заклепки над обрезом рукава (Россия, Петр II)
Разновидность: Заклепки над обрезом рукава
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1729
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Заклепки над обрезом рукава. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1507 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Bruun Rasmussen
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец CNG
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?
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