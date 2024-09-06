1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Заклепки над обрезом рукава (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Заклепки над обрезом рукава. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность UNC (5) AU (26) XF (27) VF (47) F (1) Нет оценки (6) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (3) AU55 (6) AU53 (8) AU50 (4) XF45 (1) XF40 (1) VF35 (9) VF25 (3) VF20 (1) DETAILS (3) Сервис PCGS (1) ННР (2) NGC (7) RNGA (2)

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