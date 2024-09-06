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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Заклепки над обрезом рукава (Россия, Петр II)

Разновидность: Заклепки над обрезом рукава

Аверс монеты - 1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой" Заклепки над обрезом рукава - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой" Заклепки над обрезом рукава - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1729
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Кадашёвская слобода)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (112) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1729 года "Портрет с орденской лентой". Заклепки над обрезом рукава. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Кадашевском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 127 проданному на аукционе SINCONA AG за 20000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность XF
Цена
1507 $
Цена в валюте аукциона 130000 RUB
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF
Цена
804 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Heritage Eur - May 17, 2024
Продавец Heritage Eur
Дата 17 мая 2024
Сохранность VF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Александр - February 21, 2024
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Александр - February 21, 2024
Продавец Александр
Дата 21 февраля 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Bruun Rasmussen - December 24, 2023
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 24 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе CNG - October 18, 2023
Продавец CNG
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rare Coins - May 13, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 13 мая 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность AU53
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Имперская монета - September 20, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rare Coins - June 4, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 4 июня 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rhenumis - May 21, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 21 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" на аукционе AURORA - March 24, 2022
Продавец AURORA
Дата 24 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1729 "Портрет с орденской лентой" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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