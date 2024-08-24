Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Петр II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Петр II
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (283) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Империя за 850000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 59400 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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