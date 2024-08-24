1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Петр II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Империя за 850000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2012.

Сохранность UNC (7) AU (50) XF (77) VF (111) F (6) Нет оценки (29) Сохранность (слабы) MS61 (1) MS60 (4) AU58 (7) AU55 (6) AU53 (5) AU50 (7) XF45 (9) XF40 (18) VF35 (16) VF30 (11) VF25 (2) VF20 (1) DETAILS (6) Сервис NGS (2) NGC (18) ННР (4) PCGS (3) ANACS (1)

Продавец Все фирмы

Auction World (1)

AURORA (24)

BAC (6)

Busso Peus (3)

CNG (2)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (8)

Grün (1)

Heritage (13)

Hermes Auctions (1)

InAsta (1)

Katz (8)

Künker (25)

La Galerie Numismatique (7)

London Coin Galleries (1)

Münz Zentrum Rheinland (1)

Myntauktioner i Sverige AB (2)

New York Sale (4)

Niemczyk (3)

Noble Numismatics Pty Ltd (1)

NOONANS (1)

Numisbalt (10)

Oslo Myntgalleri (1)

Rare Coins (43)

Rauch (2)

RedSquare (1)

Russiancoin (7)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (6)

Teutoburger (4)

UBS (1)

Universum Coins GmbH (1)

VL Nummus (3)

WCN (1)

Wójcicki (1)

Александр (24)

Знак (9)

Империя (9)

Имперская монета (29)

Монеты и Медали (4)

НИКО (6)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (3)