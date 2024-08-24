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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип" (Россия, Петр II)

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II Реверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип" - цена серебряной монеты - Россия, Петр II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Петр II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Пётр II (Император и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (283) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Петра II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 46 проданному на аукционе Империя за 850000 RUB. Торги состоялись 1 июня 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
657 $
Цена в валюте аукциона 59400 RUB
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
465 $
Цена в валюте аукциона 430 EUR
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе BAC - May 7, 2024
Продавец BAC
Дата 7 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе BAC - December 12, 2023
Продавец BAC
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе Niemczyk - December 8, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 8 декабря 2023
Сохранность F
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность F DETAILS NGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Петербургский тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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