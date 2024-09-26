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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1727 года

Золотые монеты (Екатерина I)

Аверс
Реверс
2 рубля 1727
Средняя цена 51000 $
Продажи
0 6

Золотые монеты (Петр II)

Аверс
Реверс
2 рубля 1727 С бантом у лаврового венка. Над головой звезда
Средняя цена 80000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 рубля 1727 С бантом у лаврового венка. Над головой точка
Средняя цена 95000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 рубля 1727 Без банта у лаврового венка
Средняя цена 110000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
2 рубля 1727 Новодел
Средняя цена 25000 $
Продажи
0 7

Пробные монеты (Екатерина I)

Аверс
Реверс
Гривна 1727 СПБ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1727 Московский тип, портрет вправо
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 Московский тип, портрет вправо
Средняя цена 2600 $
Продажи
0 410
Аверс
Реверс
Полтина 1727 СПБ Петербургский тип, портрет вправо
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 62
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 СПБ Петербургский тип, портрет вправо
Средняя цена 4100 $
Продажи
0 179
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 СПБ Петербургский тип, портрет вправо Малый бант на правом плече
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 СПБ Петербургский тип, портрет вправо Цифры года сближены
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 СПБ Петербургский тип, портрет вправо Сорочий хвост
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 СПБ Портрет с высокой прической На корсаже арабески
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 СПБ Портрет с высокой прической Без арабесок на корсаже
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 СПБ Портрет с высокой прической Сорочий хвост
Средняя цена 8100 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 СПБ Малая голова
Средняя цена 6400 $
Продажи
0 36

Пробные монеты (Петр II)

Аверс
Реверс
1 рубль 1727 Московский тип
Средняя цена 710 $
Продажи
0 508
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 Московский тип Звезда в центре монограммы
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 Московский тип Четыре наплечника
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 Петербургский тип Без знака монетного двора
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 560 $
Продажи
0 283
Аверс
Реверс
Полтина 1727 Московский тип
Средняя цена 2400 $
Продажи
0 61
Аверс
Реверс
Полтина 1727 Московский тип Новодел
Средняя цена 10000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
Полтина 1727 СПБ Петербургский тип "СПБ" под орлом
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
Полтина 1727 СПБ Петербургский тип "СПБ" под орлом и под портретом
Средняя цена 1700 $
Продажи
1 43

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1727 МД
Средняя цена 330 $
Продажи
0 33
Аверс
Реверс
5 копеек 1727 НД Дата снизу вверх
Средняя цена 80 $
Продажи
0 202
Аверс
Реверс
5 копеек 1727 НД Дата сверху вниз
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
5 копеек 1727 НД Дата "1721"
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 копеек 1727 КД Точка над короной
Средняя цена 250 $
Продажи
0 318
Аверс
Реверс
5 копеек 1727 КД Точка под хвостом
Средняя цена 580 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 копеек 1727 КД Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 17

Медные квадратные платы

Аверс
Реверс
Гривна 1727 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты (Петр II)

Аверс
Реверс
1 рубль 1727 Пробный Монограмма на реверсе Голова разделяет надпись
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1 рубль 1727 Пробный Монограмма на реверсе Голова не разделяет надпись
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка без года (1727) Пробная С вензелем Петра II
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1727 Пробная С вензелем Петра II
Средняя цена
Продажи
0 0

Пробные монеты (Екатерина I)

Аверс
Реверс
3 копейки 1727 Пробные
Средняя цена 8 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
2 копейки 1727 МОСКВА Пробные
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1727 Пробная Номинал в рамке
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1727 МОСКВА Пробный
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1727 Пробный Год под номиналом
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1727 Пробный Год над номиналом
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1727 OK Пробный С вензелем Екатерины I
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 грош 1727 Пробный С вензелем Екатерины I Новодел
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 11
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