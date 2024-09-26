Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1727 года
Золотые монеты (Екатерина I)
Золотые монеты (Петр II)
Пробные монеты (Екатерина I)
1 рубль 1727 СПБ Петербургский тип, портрет вправо Малый бант на правом плече
Средняя цена 14000 $
Продажи
0 9
1 рубль 1727 СПБ Петербургский тип, портрет вправо Цифры года сближены
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 1
1 рубль 1727 СПБ Портрет с высокой прической Без арабесок на корсаже
Средняя цена 2500 $
Продажи
0 56
Пробные монеты (Петр II)
Медные монеты
Медные квадратные платы
Пробные монеты (Петр II)
1 рубль 1727 Пробный Монограмма на реверсе Голова разделяет надпись
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 13
1 рубль 1727 Пробный Монограмма на реверсе Голова не разделяет надпись
Средняя цена 35000 $
Продажи
0 2
Пробные монеты (Екатерина I)
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