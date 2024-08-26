5 копеек 1727 года КД. Точка над короной (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком КД. Точка над короной. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность UNC (3) AU (48) XF (116) VF (113) F (10) G (1) Нет оценки (25) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (5) AU55 (13) AU53 (4) AU50 (8) XF45 (16) XF40 (16) VF35 (14) VF30 (11) VF25 (3) VF20 (7) F15 (1) DETAILS (13) BN (15) Сервис NGC (19) RNGA (2) PCGS (2) ННР (5) CGC (5) ICG (1)

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