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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1727 года КД. Точка над короной (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Точка над короной

Аверс монеты - 5 копеек 1727 года КД Точка над короной - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1727 года КД Точка над короной - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Universum Coins GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (318) Разновидности (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1727 года со знаком КД. Точка над короной. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 118 проданному на аукционе SINCONA AG за 10000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 6500 RUB
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 2600 RUB
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Auctiones - June 16, 2024
Продавец Auctiones
Дата 16 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе AURORA - May 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Katz - April 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 25, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность AU55 BN NGC
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 BN RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1727 КД на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1727 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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