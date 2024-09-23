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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные монеты 5 копеек Екатерины I - Россия

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5 копеек 1726-1727

Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1726 МД - 0 1141726 МД Дата "1276" R2 0 121726 НД Дата снизу вверх - 0 931726 НД Дата сверху вниз R2 0 71726 КД Новодел R2 0 311727 МД R, R1 0 331727 НД Дата снизу вверх - 0 2021727 НД Дата сверху вниз R2 0 61727 НД Дата "1721" R3 0 101727 КД Точка над короной -, R1 0 3181727 КД Точка под хвостом R2 0 101727 КД Новодел R2 0 17
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