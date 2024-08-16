Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1726 года НД. Дата сверху вниз (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Дата сверху вниз
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20,48 гр
- Диаметр 29 - 31 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 5 копеек
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Москва (Набережный)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком НД. Дата сверху вниз. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Александр (1)
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Где продать?
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