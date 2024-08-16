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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1726 года НД. Дата сверху вниз (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Дата сверху вниз

Аверс монеты - 5 копеек 1726 года НД Дата сверху вниз - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 5 копеек 1726 года НД Дата сверху вниз - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20,48 гр
  • Диаметр 29 - 31 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Москва (Набережный)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком НД. Дата сверху вниз. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Александр (1)
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 60 GBP
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность VF30
Цена
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Александр - January 23, 2009
Россия 5 копеек 1726 НД на аукционе Александр - January 23, 2009
Продавец Александр
Дата 23 января 2009
Сохранность XF45
Цена
2000 $
Цена в валюте аукциона 2000 USD

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1726 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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