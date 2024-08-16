5 копеек 1726 года НД. Дата сверху вниз (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1726 года со знаком НД. Дата сверху вниз. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Московском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 75 проданному на аукционе Александр за 2000 USD. Торги состоялись 23 января 2009.

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