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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Каталог монет Екатерины I (1725-1727)

Всего добавлено монет: 92

Период чеканки Екатерины I
Каталог монет Екатерина I 1725-1727
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Монеты Екатерины I с ценами и описанием

Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево". Узкий хвост
 Серебро $960 - 0 652Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 "Траурный". Над головой точка
 Серебро $5,000 - 0 243Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
2 рубля 1726
 Золото $68,000 - 0 25Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
5 копеек 1727 КД. Точка над короной
 Медь $250 - 0 318Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо"
 Серебро $2,600 - 0 410Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево"
 Серебро $830 - 0 251Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
5 копеек 1726 НД. Дата снизу вверх
 Медь $160 - 0 93Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо"
 Серебро $4,100 - 0 179Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
2 рубля 1727
 Золото $51,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
5 копеек 1727 НД. Дата снизу вверх
 Медь $80 - 0 202Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо"
 Серебро $1,300 - 0 184Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
5 копеек 1727 НД. Дата "1721"
 Медь $2,100 - 0 10Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробная 1 копейка 1726 "Номинал в рамке". Новодел
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый
 Серебро $510 - 0 104Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево"
 Серебро $1,400 - 0 102Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в начале надписи. Широкий хвост
 Серебро $390 - 0 96Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
5 копеек 1727 МД
 Медь $330 - 0 33Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Гривна 1726 СПБ
 Серебро $2,700 - 0 56Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробная 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел
 Медь $5,600 - 0 5Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробный Гривенник 1726 "Меншиков"
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробная Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орлы со щитами
 Медь $33,000 - 0 7Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в конце надписи
 Серебро $2,300 - 0 89Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо"
 Серебро $2,100 - 0 98Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево"
 Серебро $7,200 - 0 164Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
5 копеек 1726 МД
 Медь $190 - 0 114Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
2 рубля 1726. Новодел
 Золото $32,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево". Узкий хвост
 Серебро $1,600 - 0 35Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево"
 Серебро $1,400 - 1 140Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо"
 Серебро $6,100 - 0 80Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево". Широкий хвост
 Серебро $870 - 0 86Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробная Полполтины 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орел без щита
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в начале надписи и под орлом
 Серебро $3,800 - 0 30Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробная Гривна 1725 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата"
 Медь - - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный
 Серебро $490 - 0 165Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробный 1 рубль 1725 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата"
 Медь $1,400 - 0 1Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 "Траурный". Над головой трилистник
 Серебро $82,000 - 0 3Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
5 копеек 1726 МД. Дата "1276"
 Медь $1,600 - 0 12Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробные Полполтины 1726 СПБ. "СПБ" разделяют точки
 Серебро $290,000 - 0 2Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Без локона на левом плече
 Серебро $4,900 - 0 38Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо"
 Серебро $2,200 - 0 36Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо"
 Серебро $3,700 - 0 62Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробные Полполтины 1726 СПБ. Новодел
 Серебро $3,900 - 0 15Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
5 копеек 1727 НД. Дата сверху вниз
 Медь $2,000 - 0 6Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробная Гривна 1726. Новодел. Серебро
 Серебро $2,000 - 0 10Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробная Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел. Орлы без щитов
 Медь - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробная 1 копейка 1726 "Номинал в рамке"
 Медь $44,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробные Полполтины 1726 СПБ. "СПБ" без точек
 Серебро - - 0 0Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет вправо". Без знака монетного двора
 Серебро $17,000 - 0 5Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Малый бант на правом плече
 Серебро $14,000 - 0 9Coin photo Coin photo
Россия, Екатерина I
Пробная Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орлы без щитов
 Медь $41,000 - 0 13
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