Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Каталог монет Екатерины I (1725-1727)
Всего добавлено монет: 92
Каталог монет Екатерина I 1725-1727
Монеты Екатерины I с ценами и описанием
Фото Описание Металл Ср. цена UNC Ср. цена PROOF Продажи
Серебро $960 - 0 652
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево". Узкий хвост
Серебро $5,000 - 0 243
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 "Траурный". Над головой точка
Золото $68,000 - 0 25
Россия, Екатерина I
2 рубля 1726
Медь $250 - 0 318
Россия, Екатерина I
5 копеек 1727 КД. Точка над короной
Серебро $2,600 - 0 410
Россия, Екатерина I
1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо"
Серебро $830 - 0 251
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево"
Медь $160 - 0 93
Россия, Екатерина I
5 копеек 1726 НД. Дата снизу вверх
Серебро $4,100 - 0 179
Россия, Екатерина I
1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо"
Золото $51,000 - 0 6
Россия, Екатерина I
2 рубля 1727
Медь $80 - 0 202
Россия, Екатерина I
5 копеек 1727 НД. Дата снизу вверх
Серебро $1,300 - 0 184
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 "Московский тип, портрет вправо"
Медь $2,100 - 0 10
Россия, Екатерина I
5 копеек 1727 НД. Дата "1721"
Медь - - 0 0
Россия, Екатерина I
Пробная 1 копейка 1726 "Номинал в рамке". Новодел
Серебро $510 - 0 104
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый
Серебро $1,400 - 0 102
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 "Московский тип, портрет влево"
Серебро $390 - 0 96
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в начале надписи. Широкий хвост
Медь $330 - 0 33
Россия, Екатерина I
5 копеек 1727 МД
Серебро $2,700 - 0 56
Россия, Екатерина I
Гривна 1726 СПБ
Медь $5,600 - 0 5
Россия, Екатерина I
Пробная 1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел
Медь - - 0 0
Россия, Екатерина I
Пробный Гривенник 1726 "Меншиков"
Медь $33,000 - 0 7
Россия, Екатерина I
Пробная Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орлы со щитами
Серебро $2,300 - 0 89
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в конце надписи
Серебро $2,100 - 0 98
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо"
Серебро $7,200 - 0 164
Россия, Екатерина I
Полтина 1726 "Московский тип, портрет влево"
Медь $190 - 0 114
Россия, Екатерина I
5 копеек 1726 МД
Золото $32,000 - 0 10
Россия, Екатерина I
2 рубля 1726. Новодел
Серебро $1,600 - 0 35
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево". Узкий хвост
Серебро $1,400 - 1 140
Россия, Екатерина I
Полтина 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево"
Серебро $6,100 - 0 80
Россия, Екатерина I
Полтина 1727 "Московский тип, портрет вправо"
Серебро $870 - 0 86
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 "Московский тип, портрет влево". Широкий хвост
Медь - - 0 0
Россия, Екатерина I
Пробная Полполтины 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орел без щита
Серебро $3,800 - 0 30
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в начале надписи и под орлом
Медь - - 0 1
Россия, Екатерина I
Пробная Гривна 1725 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата"
Серебро $490 - 0 165
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный
Медь $1,400 - 0 1
Россия, Екатерина I
Пробный 1 рубль 1725 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата"
Серебро $82,000 - 0 3
Россия, Екатерина I
1 рубль 1725 "Траурный". Над головой трилистник
Медь $1,600 - 0 12
Россия, Екатерина I
5 копеек 1726 МД. Дата "1276"
Серебро $290,000 - 0 2
Россия, Екатерина I
Пробные Полполтины 1726 СПБ. "СПБ" разделяют точки
Серебро $4,900 - 0 38
Россия, Екатерина I
1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Без локона на левом плече
Серебро $2,200 - 0 36
Россия, Екатерина I
Полтина 1726 "Московский тип, портрет вправо"
Серебро $3,700 - 0 62
Россия, Екатерина I
Полтина 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо"
Серебро $3,900 - 0 15
Россия, Екатерина I
Пробные Полполтины 1726 СПБ. Новодел
Медь $2,000 - 0 6
Россия, Екатерина I
5 копеек 1727 НД. Дата сверху вниз
Серебро $2,000 - 0 10
Россия, Екатерина I
Пробная Гривна 1726. Новодел. Серебро
Медь - - 0 0
Россия, Екатерина I
Пробная Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел. Орлы без щитов
Медь $44,000 - 0 9
Россия, Екатерина I
Пробная 1 копейка 1726 "Номинал в рамке"
Серебро - - 0 0
Россия, Екатерина I
Пробные Полполтины 1726 СПБ. "СПБ" без точек
Серебро $17,000 - 0 5
Россия, Екатерина I
Полтина 1726 "Петербургский тип, портрет вправо". Без знака монетного двора
Серебро $14,000 - 0 9
Россия, Екатерина I
1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Малый бант на правом плече
Медь $41,000 - 0 13
Россия, Екатерина I
Пробная Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орлы без щитов
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