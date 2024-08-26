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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные квадратные платы 5 копеек Екатерины I - Россия

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5 копеек 1726 Пробные

Квадратная плата
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Большой орел со щитом R4 0 11726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Малый орел со щитом R3 0 01726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Орел без щита R4 0 01726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Новодел R2, R3 0 22
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