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Пробные 5 копеек 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Малый орел со щитом (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Малый орел со щитом

Аверс монеты - Пробные 5 копеек 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Малый орел со щитом - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробные 5 копеек 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Малый орел со щитом - цена монеты - Россия, Екатерина I

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 81,9 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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