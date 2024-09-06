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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1726 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 рубля 1726
Средняя цена 68000 $
Продажи
0 25
Аверс
Реверс
2 рубля 1726 Новодел
Средняя цена 32000 $
Продажи
0 10

Пробные монеты

Аверс
Реверс
Гривна 1726 СПБ
Средняя цена 2700 $
Продажи
0 56
Аверс
Реверс
Полтина 1726 Московский тип, портрет влево
Средняя цена 7200 $
Продажи
0 164
Аверс
Реверс
Полтина 1726 Московский тип, портрет влево Новодел
Средняя цена 6700 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
Полтина 1726 Московский тип, портрет вправо
Средняя цена 2200 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 рубль 1726 Московский тип, портрет влево Узкий хвост
Средняя цена 960 $
Продажи
0 652
Аверс
Реверс
1 рубль 1726 Московский тип, портрет влево Широкий хвост
Средняя цена 870 $
Продажи
0 86
Аверс
Реверс
1 рубль 1726 Московский тип, портрет влево Новодел
Средняя цена 13000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Полтина 1726 СПБ Петербургский тип, портрет влево
Средняя цена 1400 $
Продажи
1 139
Аверс
Реверс
Полтина 1726 Петербургский тип, портрет влево Без знака монетного двора
Средняя цена 380 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
1 рубль 1726 СПБ Петербургский тип, портрет влево
Средняя цена 830 $
Продажи
0 251
Аверс
Реверс
1 рубль 1726 Московский тип, портрет вправо
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 184
Аверс
Реверс
Полтина 1726 СПБ Петербургский тип, портрет вправо
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Полтина 1726 Петербургский тип, портрет вправо Без знака монетного двора
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 рубль 1726 СПБ Петербургский тип, портрет вправо
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 98
Аверс
Реверс
1 рубль 1726 СПБ Петербургский тип, портрет вправо Из корсажа выступают кружева
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 рубль 1726 СПБ Петербургский тип, портрет вправо Без локона на левом плече
Средняя цена 4900 $
Продажи
0 38

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1726 МД
Средняя цена 190 $
Продажи
0 114
Аверс
Реверс
5 копеек 1726 МД Дата "1276"
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
5 копеек 1726 НД Дата снизу вверх
Средняя цена 160 $
Продажи
0 93
Аверс
Реверс
5 копеек 1726 НД Дата сверху вниз
Средняя цена 65 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 копеек 1726 КД Новодел
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 31

Медные квадратные платы

Аверс
Реверс
1 рубль 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробный Квадратная плата
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полполтины 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата Орел со щитом
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полполтины 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата Орел без щита
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата Орлы со щитами
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата Орлы без щитов
Средняя цена 41000 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата Новодел. Орлы без щитов
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата Новодел. Орлы со щитами
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробные Квадратная плата Большой орел со щитом
Средняя цена 860 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробные Квадратная плата Малый орел со щитом
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробные Квадратная плата Орел без щита
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробные Квадратная плата Новодел
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 22
Аверс
Реверс
1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ Пробная Квадратная плата Малый орел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ Пробная Квадратная плата Большой орел
Средняя цена 4300 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1 копейка 1726 ЕКАТЕРIБУРХЬ Пробная Квадратная плата Новодел
Средняя цена 5600 $
Продажи
0 5

Пробные монеты

Аверс
Реверс
2 рубля 1726 СПБ Пробные
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полполтины 1726 СПБ Пробные "СПБ" без точек
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полполтины 1726 СПБ Пробные "СПБ" разделяют точки
Средняя цена 290000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полполтины 1726 СПБ Пробные Новодел
Средняя цена 3900 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
Гривенник 1726 Пробный Меншиков
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Гривенник 1726 Пробный Меншиков Новодел
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Гривна 1726 Пробная Новодел. Серебро
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
Гривна 1726 Пробная Новодел. Медь
Средняя цена 11000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 копейка 1726 Пробная Номинал в рамке
Средняя цена 44000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
1 копейка 1726 Пробная Номинал в рамке Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
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