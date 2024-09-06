Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1726 года
Золотые монеты
Пробные монеты
Полтина 1726 Петербургский тип, портрет влево Без знака монетного двора
Средняя цена 380 $
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Полтина 1726 Петербургский тип, портрет вправо Без знака монетного двора
Средняя цена 17000 $
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1 рубль 1726 СПБ Петербургский тип, портрет вправо Из корсажа выступают кружева
Средняя цена —
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Медные монеты
Медные квадратные платы
Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата Орлы без щитов
Средняя цена 41000 $
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Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата Новодел. Орлы без щитов
Средняя цена —
Продажи
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Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата Новодел. Орлы со щитами
Средняя цена 2100 $
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5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробные Квадратная плата Большой орел со щитом
Средняя цена 860 $
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5 копеек 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробные Квадратная плата Малый орел со щитом
Средняя цена —
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Пробные монеты
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