Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орлы без щитов (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Орлы без щитов. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1538 проданному на аукционе SINCONA AG за 95000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

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