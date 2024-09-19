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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орлы без щитов (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Орлы без щитов

Аверс монеты - Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Орлы без щитов - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Орлы без щитов - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 163,8 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Гривна
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Орлы без щитов. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1538 проданному на аукционе SINCONA AG за 95000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • GGN (1)
  • Goldberg (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Rare Coins (1)
  • SINCONA (3)
  • Империя (4)
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Rare Coins - November 11, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность F12
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
12500 $
Цена в валюте аукциона 12500 USD
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе AURORA - October 24, 2016
Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Империя - November 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Империя - February 21, 2015
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Империя - February 21, 2014
Продавец Империя
Дата 21 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе SINCONA - October 16, 2013
Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Империя - December 14, 2012
Продавец Империя
Дата 14 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Goldberg - September 5, 2011
Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе GGN - April 17, 2004
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе GGN - April 17, 2004
Продавец GGN
Дата 17 апреля 2004
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Гривна 1726 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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