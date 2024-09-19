Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Орлы без щитов (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Орлы без щитов
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 163,8 гр
- Диаметр null мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Гривна
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (13) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Орлы без щитов. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1538 проданному на аукционе SINCONA AG за 95000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- AURORA (1)
- GGN (1)
- Goldberg (1)
- Künker (1)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (3)
- Империя (4)
Продавец Rare Coins
Дата 11 ноября 2017
Сохранность F12
Цена
12000 $
Цена в валюте аукциона 12000 USD
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность VF
Цена
12500 $
Цена в валюте аукциона 12500 USD
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 октября 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 21 февраля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 21 февраля 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 16 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 14 декабря 2012
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Goldberg
Дата 5 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
Для продажи Гривна 1726 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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