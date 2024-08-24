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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Медные квадратные платы Гривна Екатерины I - Россия

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Гривна 1725-1727 Пробная

Квадратная плата
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1725 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Un 0 11726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Орлы со щитами R2, R3 0 71726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Орлы без щитов R2, R3 0 131726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Новодел. Орлы без щитов R2 0 01726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Новодел. Орлы со щитами R2, R3 0 221727 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ R4, UN 0 0
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