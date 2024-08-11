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Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел. Орлы без щитов (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел. Орлы без щитов

Аверс монеты - Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Новодел Орлы без щитов - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Новодел Орлы без щитов - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 163,8 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Гривна
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (0) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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