Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел. Орлы со щитами (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Новодел. Орлы со щитами
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 163,8 гр
- Диаметр null мм
- Гурт гладкий
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал Гривна
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Новодел. Орлы со щитами. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Редкие Монеты за 875000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
9592 $
Цена в валюте аукциона 875000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
2720 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 BN
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 BN
Цена
******
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Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS63
Цена
******
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Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 марта 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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