Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел. Орлы со щитами (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Новодел. Орлы со щитами. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Редкие Монеты за 875000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.

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