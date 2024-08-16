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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата". Новодел. Орлы со щитами (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Новодел. Орлы со щитами

Аверс монеты - Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Новодел Орлы со щитами - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная Гривна 1726 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" Новодел Орлы со щитами - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 163,8 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Гривна
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
Цены на аукционах (22) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1726 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Новодел. Орлы со щитами. Это медная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 229 проданному на аукционе Редкие Монеты за 875000 RUB. Торги состоялись 2 декабря 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • RedSquare (3)
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  • Александр (3)
  • Русское Наследие (2)
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
9592 $
Цена в валюте аукциона 875000 RUB
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS62
Цена
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Александр - May 24, 2023
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Александр - May 24, 2023
Продавец Александр
Дата 24 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Rare Coins - December 3, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 3 декабря 2022
Сохранность MS61
Цена
2720 $
Цена в валюте аукциона 170000 RUB
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность AU55 BN
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность MS64 BN
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе RedSquare - December 31, 2019
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе RedSquare - December 31, 2019
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Rare Coins - October 5, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 5 октября 2019
Сохранность AU58
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Rare Coins - June 8, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2019
Сохранность MS63
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе RedSquare - May 22, 2019
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе RedSquare - May 22, 2019
Продавец RedSquare
Дата 22 мая 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе RedSquare - April 21, 2019
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе RedSquare - April 21, 2019
Продавец RedSquare
Дата 21 апреля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Haljak Coin Auction - March 16, 2019
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 16 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Haljak Coin Auction - October 20, 2018
Продавец Haljak Coin Auction
Дата 20 октября 2018
Сохранность VF
Цена
Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 23, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 23 апреля 2016
Сохранность AU53
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Rare Coins - April 26, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 26 апреля 2014
Сохранность AU53
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Künker - February 4, 2009
Продавец Künker
Дата 4 февраля 2009
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривна 1726 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Gorny & Mosch - October 9, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривна 1726 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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