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Пробная Гривна 1725 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - Пробная Гривна 1725 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" - цена монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - Пробная Гривна 1725 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" - цена монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Биткин

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 163,8 гр
  • Диаметр null мм
  • Гурт гладкий

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал Гривна
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1725 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе

Сохранность
  • Все фирмы
  • Alfa Numismatics ApS (1)
Россия Гривна 1725 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Пробная) на аукционе Alfa Numismatics ApS - February 7, 2021
Продавец Alfa Numismatics ApS
Дата 7 февраля 2021
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи Гривна 1725 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
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