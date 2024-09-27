Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробная Гривна 1725 года ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ "Квадратная плата" (Россия, Екатерина I)
Цены на аукционах (1)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Пробная Гривна 1725 года "Квадратная плата" со знаком ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ. Это медная монета периода Екатерины I отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе
Сохранность
- Все фирмы
- Alfa Numismatics ApS (1)
Где продать?
Для продажи Гривна 1725 "Квадратная плата" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск