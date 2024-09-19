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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1725 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
2 рубля 1725 Портрет в античных доспехах
Средняя цена 15000 $
Продажи
0 6

Пробные монеты (Петр I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1725 Солнечный, портрет в латах Без знака монетного двора
Средняя цена 980 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПБ Солнечный, портрет в латах "СПБ" в рукаве
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 48
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПБ Солнечный, портрет в латах "СПБ" под портретом
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 899
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПБ Солнечный, портрет в латах Новодел
Средняя цена 89000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 Портрет в античных доспехах
Средняя цена 500 $
Продажи
1 637
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 OK Портрет в античных доспехах
Средняя цена 440 $
Продажи
0 188
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 Портрет в античных доспехах Новодел
Средняя цена 17000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПБ Солнечный, портрет в наплечниках
Средняя цена 8000 $
Продажи
0 31
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПВ Солнечный, портрет в наплечниках Знак монетного двора "СПВ"
Средняя цена 65000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
Полтина 1725 Портрет в античных доспехах
Средняя цена 930 $
Продажи
0 150
Аверс
Реверс
Полтина 1725 Портрет в античных доспехах Малая голова
Средняя цена 48000 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полтина 1725 СПБ Петербургский тип
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 76
Аверс
Реверс
Полтина 1725 СПБ Петербургский тип Новодел
Средняя цена 7000 $
Продажи
0 17

Пробные монеты (Екатерина I)

Аверс
Реверс
1 рубль 1725 Траурный Над головой трилистник
Средняя цена 82000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 Траурный Над головой точка
Средняя цена 5000 $
Продажи
0 243
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 Московский тип, портрет влево
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 Петербургский тип, портрет влево Широкий хвост
Средняя цена 920 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 Петербургский тип, портрет влево Узкий хвост
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" в конце надписи
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 89
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" в начале надписи. Широкий хвост
Средняя цена 390 $
Продажи
0 96
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 42
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный
Средняя цена 490 $
Продажи
0 165
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый
Средняя цена 510 $
Продажи
0 104
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" под орлом. Хвост орла веером
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
1 рубль 1725 СПБ-СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" в начале надписи и под орлом
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 30

Медные квадратные платы

Аверс
Реверс
1 рубль 1725 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробный Квадратная плата
Средняя цена 1400 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полполтины 1725 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Гривна 1725 ЕКАТЕРIНЬБУРХЬ Пробная Квадратная плата
Средняя цена
Продажи
0 1
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