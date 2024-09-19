Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Монеты России 1725 года
Пробные монеты (Петр I)
1 рубль 1725 СПВ Солнечный, портрет в наплечниках Знак монетного двора "СПВ"
Средняя цена 65000 $
Продажи
0 8
Пробные монеты (Екатерина I)
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" в конце надписи
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 89
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" в начале надписи. Широкий хвост
Средняя цена 390 $
Продажи
0 96
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 42
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный
Средняя цена 490 $
Продажи
0 165
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый
Средняя цена 510 $
Продажи
0 104
1 рубль 1725 СПБ Петербургский тип, портрет влево "СПБ" под орлом. Хвост орла веером
Средняя цена 3000 $
Продажи
0 6
Категория
Год
Поиск