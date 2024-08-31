1 рубль 1725 года СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в начале надписи и под орлом (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ-СПБ. "СПБ" в начале надписи и под орлом. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе AURORA за 1857000 RUB. Торги состоялись 3 июня 2019.

Сохранность AU (4) XF (8) VF (14) F (1) VG (1) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) AU58 (2) AU53 (2) XF45 (3) XF40 (1) VF30 (3) VF25 (1) F15 (1) DETAILS (1) Сервис ННР (4) NGC (2) RNGA (1)

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