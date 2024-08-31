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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в начале надписи и под орлом (Россия, Екатерина I)

Разновидность: "СПБ" в начале надписи и под орлом

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" в начале надписи и под орлом - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" в начале надписи и под орлом - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ-СПБ. "СПБ" в начале надписи и под орлом. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе AURORA за 1857000 RUB. Торги состоялись 3 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU53 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - March 15, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - March 15, 2024
Продавец Знак
Дата 15 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность VF
Цена
1748 $
Цена в валюте аукциона 140000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - March 24, 2022
Продавец Heritage
Дата 24 марта 2022
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - February 9, 2022
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - February 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность XF45 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - April 29, 2021
Продавец AURORA
Дата 29 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - January 13, 2021
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - January 13, 2021
Продавец Александр
Дата 13 января 2021
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - June 17, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 17 июня 2020
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - May 28, 2020
Продавец Знак
Дата 28 мая 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - June 3, 2019
Продавец AURORA
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность F15 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - April 10, 2019
Продавец AURORA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе New York Sale - January 10, 2019
Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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