Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года СПБ-СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в начале надписи и под орлом (Россия, Екатерина I)
Разновидность: "СПБ" в начале надписи и под орлом
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ-СПБ. "СПБ" в начале надписи и под орлом. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе AURORA за 1857000 RUB. Торги состоялись 3 июня 2019.
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Продавец Heritage
Дата 24 марта 2022
Сохранность VG DETAILS NGC
Цена
384 $
Цена в валюте аукциона 384 USD
Продавец Александр
Дата 9 февраля 2022
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность VF25
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 3 июня 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность F15 RNGA
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 10 апреля 2019
Сохранность AU58 ННР
Цена
******
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Продавец New York Sale
Дата 10 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность XF45
Цена
******
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Где продать?
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