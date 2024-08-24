Пробные монеты 1 рубль Екатерины I - Россия

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"СПБ" в конце надписи

"СПБ" в конце надписи

"СПБ" в начале надписи. Широкий хвост

"СПБ" в начале надписи. Широкий хвост

"СПБ" в начале надписи. Узкий хвост

"СПБ" в начале надписи. Узкий хвост

"СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный

"СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный

"СПБ" под орлом. Гурт узорчатый

"СПБ" под орлом. Гурт узорчатый

"СПБ" под орлом. Хвост орла веером

"СПБ" под орлом. Хвост орла веером

1725

СПБ-СПБ

"СПБ" в начале надписи и под орлом

R2