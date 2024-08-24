Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Пробные монеты 1 рубль Екатерины I - Россия
1 рубль 1725Траурный
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1725 Над головой трилистник R2 0 31725 Над головой точка R1, R2 0 243
1 рубль 1725-1726Московский тип, портрет влево
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1725 -, R1 0 1021726 Узкий хвост - 0 6521726 Широкий хвост - 0 861726 Новодел R3 0 13
1 рубль 1725-1726Петербургский тип, портрет влево
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1725 Широкий хвост - 0 281725 Узкий хвост R1 0 351725 СПБ "СПБ" в конце надписи R, R1, R2 0 891725 СПБ "СПБ" в начале надписи. Широкий хвост -, R1 0 961725 СПБ "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост - 0 421725 СПБ "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный - 0 1651725 СПБ "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый -, R1 0 1041725 СПБ "СПБ" под орлом. Хвост орла веером R1 0 61725 СПБ-СПБ "СПБ" в начале надписи и под орлом R2 0 301726 СПБ - 0 251
1 рубль 1726-1727Московский тип, портрет вправо
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1726 - 0 1841727 -, R 0 410
1 рубль 1726-1727Петербургский тип, портрет вправо
1 рубль 1727Портрет с высокой прической
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1727 СПБ На корсаже арабески R3 0 21727 СПБ Без арабесок на корсаже R1 0 561727 СПБ Сорочий хвост R2 0 29
1 рубль 1727Малая голова
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи1727 СПБ R, R1 0 36
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