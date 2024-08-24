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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Пробные монеты 1 рубль Екатерины I - Россия

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1 рубль 1725

Траурный
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1725 Над головой трилистник R2 0 31725 Над головой точка R1, R2 0 243
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1 рубль 1725-1726

Московский тип, портрет влево
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1725 -, R1 0 1021726 Узкий хвост - 0 6521726 Широкий хвост - 0 861726 Новодел R3 0 13
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1 рубль 1725-1726

Петербургский тип, портрет влево
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1725 Широкий хвост - 0 281725 Узкий хвост R1 0 351725 СПБ "СПБ" в конце надписи R, R1, R2 0 891725 СПБ "СПБ" в начале надписи. Широкий хвост -, R1 0 961725 СПБ "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост - 0 421725 СПБ "СПБ" под орлом. Гурт шнуровидный - 0 1651725 СПБ "СПБ" под орлом. Гурт узорчатый -, R1 0 1041725 СПБ "СПБ" под орлом. Хвост орла веером R1 0 61725 СПБ-СПБ "СПБ" в начале надписи и под орлом R2 0 301726 СПБ - 0 251
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1 рубль 1726-1727

Московский тип, портрет вправо
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1726 - 0 1841727 -, R 0 410
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1 рубль 1726-1727

Петербургский тип, портрет вправо
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1726 СПБ R1 0 981726 СПБ Из корсажа выступают кружева R3 0 11726 СПБ Без локона на левом плече R3 0 381727 СПБ R, R1, R2 0 1791727 СПБ Малый бант на правом плече R2 0 91727 СПБ Цифры года сближены R2 0 11727 СПБ Сорочий хвост R3 0 6
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1 рубль 1727

Портрет с высокой прической
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1727 СПБ На корсаже арабески R3 0 21727 СПБ Без арабесок на корсаже R1 0 561727 СПБ Сорочий хвост R2 0 29
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1 рубль 1727

Малая голова
Год Знак Описание Биткин Продажи Продажи
1727 СПБ R, R1 0 36
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