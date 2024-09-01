1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Александр за 11000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2006.

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