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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост (Россия, Екатерина I)

Разновидность: "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" в начале надписи Узкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" в начале надписи Узкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: AURORA

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Александр за 11000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
1776 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность AU
Цена
5779 $
Цена в валюте аукциона 575000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - January 14, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - January 14, 2023
Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - October 6, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 6 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Numisbalt - June 12, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - January 23, 2022
Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU53 NGC
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU50 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - September 8, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность F12
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - October 30, 2020
Продавец Знак
Дата 30 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Niemczyk - October 16, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - November 20, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - October 2, 2019
Продавец AURORA
Дата 2 октября 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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