Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост (Россия, Екатерина I)
Разновидность: "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост
Фотография: AURORA
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" в начале надписи. Узкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 35 проданному на аукционе Александр за 11000 USD. Торги состоялись 15 декабря 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU50 ННР
Цена
1776 $
Цена в валюте аукциона 165000 RUB
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU50 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 14 января 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 12 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 января 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 октября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 20 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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