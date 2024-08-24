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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой трилистник (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Над головой трилистник

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года "Траурный" Над головой трилистник - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года "Траурный" Над головой трилистник - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой трилистник. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 8000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Künker (1)
  • Александр (1)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 3, 2016
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
125362 $
Цена в валюте аукциона 8000000 RUB
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Александр - March 27, 2015
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Александр - March 27, 2015
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF40
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Траурный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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