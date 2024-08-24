Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой трилистник (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Над головой трилистник
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой трилистник. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 8000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 3 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
125362 $
Цена в валюте аукциона 8000000 RUB
Продавец Александр
Дата 27 марта 2015
Сохранность XF40
Цена
50000 $
Цена в валюте аукциона 50000 USD
Где продать?
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