1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой трилистник (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой трилистник. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 21 проданному на аукционе Русский Нумизматический Дом за 8000000 RUB. Торги состоялись 3 декабря 2016.

Сохранность XF (1) VF (2) Сохранность (слабы) XF40 (1)