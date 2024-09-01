Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической". На корсаже арабески (Россия, Екатерина I)
Разновидность: На корсаже арабески
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Портрет с высокой прической" со знаком СПБ. На корсаже арабески. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Александр за 1517406 RUB. Торги состоялись 27 февраля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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