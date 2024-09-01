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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической". На корсаже арабески (Россия, Екатерина I)

Разновидность: На корсаже арабески

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической" На корсаже арабески - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической" На корсаже арабески - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Александр

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Портрет с высокой прической" со знаком СПБ. На корсаже арабески. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Александр за 1517406 RUB. Торги состоялись 27 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
10495 $
Цена в валюте аукциона 975000 RUB
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - March 9, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - March 9, 2022
Продавец Александр
Дата 9 марта 2022
Сохранность XF45 ННР
Цена
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Где продать?

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