1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической". На корсаже арабески (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Портрет с высокой прической" со знаком СПБ. На корсаже арабески. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 20 проданному на аукционе Александр за 1517406 RUB. Торги состоялись 27 февраля 2022.

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