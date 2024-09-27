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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года "Московский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года "Московский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1727 года "Московский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 40 - 41 мм
  • Гурт надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (410)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Московский тип, портрет вправо". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1552 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 41000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Восточно-европейский - July 27, 2024
Продавец Восточно-европейский
Дата 27 июля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Leu - July 16, 2024
Продавец Leu
Дата 16 июля 2024
Сохранность XF
Цена
5137 $
Цена в валюте аукциона 4600 CHF
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Niemczyk - June 21, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - March 20, 2024
Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - March 20, 2024
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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