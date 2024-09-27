Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года "Московский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 40 - 41 мм
- Гурт надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (410)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Московский тип, портрет вправо". Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1552 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 41000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- ARTMAXIMUM (1)
- Auction World (2)
- Aureo & Calicó (1)
- AURORA (25)
- BAC (7)
- Busso Peus (1)
- CNG (2)
- Coins.ee (2)
- DNW (1)
- Goldberg (2)
- Gorny & Mosch (29)
- Grün (3)
- HAYNAULT (1)
- Heritage (21)
- Heritage Eur (2)
- Höhn (1)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (24)
- Kroha (1)
- Künker (58)
- La Galerie Numismatique (2)
- Leu (1)
- Macho & Chlapovič (1)
- Myntauktioner i Sverige AB (3)
- New York Sale (2)
- Niemczyk (2)
- Nihon (1)
- Noble Numismatics Pty Ltd (1)
- Numimarket (3)
- Numisbalt (5)
- Oslo Myntgalleri (2)
- Palombo (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (39)
- Rauch (3)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (8)
- Teutoburger (4)
- UBS (2)
- Universum Coins GmbH (1)
- V. GADOURY (1)
- WAG (4)
- Westfälische (1)
- Александр (49)
- Восточно-европейский (1)
- Денга1700 (1)
- Знак (15)
- Империя (19)
- Имперская монета (22)
- Монеты и Медали (6)
- НИКО (2)
- ОЛНЗ (2)
- Русский Нумизматический Дом (5)
- Русское Наследие (10)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1360 $
Цена в валюте аукциона 120000 RUB
Продавец Niemczyk
Дата 21 июня 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 20 марта 2024
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 20
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1727 "Московский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск