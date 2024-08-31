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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической". Сорочий хвост (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Сорочий хвост

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической" Сорочий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической" Сорочий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Портрет с высокой прической" со знаком СПБ. Сорочий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 38000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
7748 $
Цена в валюте аукциона 690000 RUB
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
11905 $
Цена в валюте аукциона 1000000 RUB
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - January 11, 2023
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - January 11, 2023
Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе AURORA - November 17, 2022
Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе AURORA - April 21, 2022
Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - April 6, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Александр - April 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Katz - October 24, 2021
Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе AURORA - September 23, 2021
Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе AURORA - November 25, 2020
Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Русское Наследие - September 26, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F12 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Русское Наследие - July 11, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность F12 RNGA
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Империя - May 23, 2020
Продавец Империя
Дата 23 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Портрет с высокой прической" на аукционе НИКО - February 14, 2018
Продавец НИКО
Дата 14 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Портрет с высокой прической" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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