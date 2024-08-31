1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической". Сорочий хвост (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Портрет с высокой прической" со знаком СПБ. Сорочий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 38000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.

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