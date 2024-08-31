Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года СПБ "Портрет с высокой прической". Сорочий хвост (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Сорочий хвост
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Портрет с высокой прической" со знаком СПБ. Сорочий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 96 проданному на аукционе Александр за 38000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2016.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 11 января 2023
Сохранность VF20
Цена
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Продавец AURORA
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 6 апреля 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Katz
Дата 24 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 23 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 25 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 26 сентября 2020
Сохранность F12 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 11 июля 2020
Сохранность F12 RNGA
Цена
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Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
Для продажи 1 рубль 1727 "Портрет с высокой прической" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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