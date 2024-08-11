1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Александр за 28000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность UNC (7) AU (35) XF (64) VF (117) F (12) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS63 (2) MS60 (2) AU58 (4) AU55 (3) AU53 (5) AU50 (4) XF45 (10) XF40 (15) VF35 (7) VF30 (2) VF25 (3) VF20 (5) F15 (1) DETAILS (7) Сервис RNGA (4) NGC (9) ННР (1) PCGS (2)

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