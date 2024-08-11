Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" (Россия, Екатерина I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (251)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Александр за 28000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4306 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
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Дата 18 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
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Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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