Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - 1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (251)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27 проданному на аукционе Александр за 28000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aste (2)
  • Aureo & Calicó (2)
  • AURORA (22)
  • Busso Peus (3)
  • Cayón (1)
  • Chaponnière (2)
  • CNG (1)
  • Coins.ee (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • GGN (1)
  • Gorny & Mosch (7)
  • Goudwisselkantoor veilingen (2)
  • Haljak Coin Auction (1)
  • Heritage (8)
  • Heritage Eur (3)
  • Katz (8)
  • Künker (37)
  • Monnaies d'Antan (1)
  • MS67 (1)
  • Negrini (2)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (2)
  • Noble Numismatics Pty Ltd (2)
  • Numisbalt (2)
  • Numisma - Portugal (1)
  • Rare Coins (22)
  • Rauch (3)
  • RedSquare (1)
  • Russiancoin (2)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (9)
  • Tauler & Fau (1)
  • Teutoburger (4)
  • UBS (4)
  • Veilinghuis de Ruiter (3)
  • WAG (3)
  • WCN (3)
  • Westfälische (1)
  • Александр (32)
  • Знак (6)
  • Империя (10)
  • Имперская монета (12)
  • Монеты и Медали (4)
  • НИКО (6)
  • Русский Нумизматический Дом (5)
  • Русское Наследие (5)
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - July 12, 2024
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - July 12, 2024
Продавец Знак
Дата 12 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность XF
Цена
988 $
Цена в валюте аукциона 87500 RUB
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - May 22, 2024
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - May 22, 2024
Продавец Александр
Дата 22 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4306 $
Цена в валюте аукциона 400000 RUB
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Noble Numismatics Pty Ltd - November 24, 2023
Продавец Noble Numismatics Pty Ltd
Дата 24 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе CNG - October 18, 2023
Продавец CNG
Дата 18 октября 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - October 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 октября 2023
Сохранность VF DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU55
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - October 5, 2023
Продавец AURORA
Дата 5 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1726 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины I Монеты России 1726 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск