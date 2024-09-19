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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - 1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (98) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Александр за 1500000 RUB. Торги состоялись 10 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2045 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
3069 $
Цена в валюте аукциона 272000 RUB
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - December 3, 2023
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - November 6, 2022
Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - November 6, 2022
Продавец RedSquare
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1726 "Петербургский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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