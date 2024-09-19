Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (98) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Александр за 1500000 RUB. Торги состоялись 10 октября 2021.
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
2045 $
Цена в валюте аукциона 190000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
3069 $
Цена в валюте аукциона 272000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 6 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS ННР
Цена
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Где продать?
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