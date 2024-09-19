1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Александр за 1500000 RUB. Торги состоялись 10 октября 2021.

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