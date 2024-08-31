Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Малый бант на правом плече (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Малый бант на правом плече
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Малый бант на правом плече. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (2)
- Rare Coins (2)
- SINCONA (1)
- Александр (2)
- Империя (2)
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность VF35
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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