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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Малый бант на правом плече (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Малый бант на правом плече

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" Малый бант на правом плече - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" Малый бант на правом плече - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Малый бант на правом плече. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (2)
  • Rare Coins (2)
  • SINCONA (1)
  • Александр (2)
  • Империя (2)
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе SINCONA - October 22, 2018
Продавец SINCONA
Дата 22 октября 2018
Сохранность VF
Цена
30111 $
Цена в валюте аукциона 30000 CHF
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Rare Coins - November 8, 2014
Продавец Rare Coins
Дата 8 ноября 2014
Сохранность AU50
Цена
9250 $
Цена в валюте аукциона 9250 USD
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - April 18, 2014
Продавец Империя
Дата 18 апреля 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - March 28, 2014
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - March 28, 2014
Продавец Александр
Дата 28 марта 2014
Сохранность VF35
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - December 6, 2013
Продавец Империя
Дата 6 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - September 20, 2013
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - September 20, 2013
Продавец Александр
Дата 20 сентября 2013
Сохранность XF40
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Gorny & Mosch - March 6, 2006
Продавец Gorny & Mosch
Дата 6 марта 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Петербургский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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