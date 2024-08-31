1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Малый бант на правом плече (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Малый бант на правом плече. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 116 проданному на аукционе SINCONA AG за 30000 CHF. Торги состоялись 22 октября 2018.

Сохранность AU (1) XF (5) VF (3) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF40 (1) VF35 (1)