1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в конце надписи (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" в конце надписи. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность UNC (3) AU (14) XF (27) VF (36) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (1) MS60 (1) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (6) AU50 (2) XF45 (4) XF40 (3) VF35 (4) VF30 (2) VF20 (1) DETAILS (4) Сервис RNGA (7) NGC (3)

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