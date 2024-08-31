Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в конце надписи (Россия, Екатерина I)

Разновидность: "СПБ" в конце надписи

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" в конце надписи - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево" "СПБ" в конце надписи - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" в конце надписи. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (13)
  • Gorny & Mosch (4)
  • Grün (2)
  • Heritage (1)
  • Jean ELSEN (1)
  • Katz (2)
  • Künker (9)
  • New York Sale (1)
  • Numimarket (1)
  • Oslo Myntgalleri (1)
  • Rare Coins (9)
  • Roma Numismatics (1)
  • SINCONA (2)
  • WAG (2)
  • Wannenes Art Auction (1)
  • Westfälische (1)
  • Александр (11)
  • Знак (7)
  • Империя (2)
  • Имперская монета (7)
  • Монеты и Медали (2)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (8)
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
873 $
Цена в валюте аукциона 80000 RUB
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - December 2, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - June 15, 2023
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - April 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - November 30, 2022
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 23, 2022
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 23, 2022
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 СПБ "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - July 6, 2022
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины I Монеты России 1725 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Категория
Год
Поиск