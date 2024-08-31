Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года СПБ "Петербургский тип, портрет влево". "СПБ" в конце надписи (Россия, Екатерина I)
Разновидность: "СПБ" в конце надписи
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (89) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" со знаком СПБ. "СПБ" в конце надписи. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Александр за 30000 USD. Торги состоялись 20 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (13)
- Gorny & Mosch (4)
- Grün (2)
- Heritage (1)
- Jean ELSEN (1)
- Katz (2)
- Künker (9)
- New York Sale (1)
- Numimarket (1)
- Oslo Myntgalleri (1)
- Rare Coins (9)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (2)
- WAG (2)
- Wannenes Art Auction (1)
- Westfälische (1)
- Александр (11)
- Знак (7)
- Империя (2)
- Имперская монета (7)
- Монеты и Медали (2)
- Русский Нумизматический Дом (1)
- Русское Наследие (8)
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1133 $
Цена в валюте аукциона 100000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 2 декабря 2023
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 27 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 30 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 23 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность VF30 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск