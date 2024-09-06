1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой точка (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой точка. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Александр за 75000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

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