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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой точка (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Над головой точка

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года "Траурный" Над головой точка - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года "Траурный" Над головой точка - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (243) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой точка. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Александр за 75000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
9579 $
Цена в валюте аукциона 9000 EUR
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4198 $
Цена в валюте аукциона 390000 RUB
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Монеты и Медали - April 12, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность VF35 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU58
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе RedSquare - March 24, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе RedSquare - March 24, 2024
Продавец RedSquare
Дата 24 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Katz - November 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе RedSquare - September 10, 2023
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе RedSquare - September 10, 2023
Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность XF40
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF30 RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1725 "Траурный" на аукционе Künker - February 22, 2023
Продавец Künker
Дата 22 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Траурный" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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