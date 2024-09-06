Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой точка (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Над головой точка
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (243) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Траурный". Над головой точка. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 61 проданному на аукционе Александр за 75000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
4198 $
Цена в валюте аукциона 390000 RUB
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 10 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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