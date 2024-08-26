Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)
Фотография: The New York Sale
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (179) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Александр за 38000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
3684 $
Цена в валюте аукциона 360087 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dorotheum
Дата 18 ноября 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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