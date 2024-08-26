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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: The New York Sale

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (179) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 132 проданному на аукционе Александр за 38000 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Katz - March 10, 2024
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Katz - March 10, 2024
Продавец Katz
Дата 10 марта 2024
Сохранность XF
Цена
1868 $
Цена в валюте аукциона 1707 EUR
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
3684 $
Цена в валюте аукциона 360087 RUB
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - June 4, 2023
Продавец RedSquare
Дата 4 июня 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - May 14, 2023
Продавец RedSquare
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - April 16, 2023
Продавец RedSquare
Дата 16 апреля 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - February 26, 2023
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - February 26, 2023
Продавец RedSquare
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - December 31, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - December 31, 2022
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Dorotheum - November 18, 2022
Продавец Dorotheum
Дата 18 ноября 2022
Сохранность F
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - November 6, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - November 6, 2022
Продавец RedSquare
Дата 6 ноября 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Roma Numismatics - September 26, 2022
Продавец Roma Numismatics
Дата 26 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - September 11, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - September 11, 2022
Продавец RedSquare
Дата 11 сентября 2022
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе AURORA - June 15, 2022
Продавец AURORA
Дата 15 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Монеты и Медали - April 8, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - February 4, 2022
Продавец Империя
Дата 4 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - January 30, 2022
Продавец RedSquare
Дата 30 января 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе RedSquare - December 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Знак - December 3, 2021
Продавец Знак
Дата 3 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Петербургский тип, портрет вправо" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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