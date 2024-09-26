1 рубль 1727 года СПБ "Малая голова" (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Малая голова" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе SINCONA AG за 220000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность AU (14) XF (10) VF (9) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) AU50 (2) XF45 (2) XF40 (2) VF35 (2) DETAILS (1) Сервис NGC (2)

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