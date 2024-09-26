Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года СПБ "Малая голова" (Россия, Екатерина I)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Малая голова" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе SINCONA AG за 220000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (7)
- Gorny & Mosch (1)
- Heritage (1)
- Künker (2)
- New York Sale (1)
- Rare Coins (6)
- RedSquare (2)
- SINCONA (2)
- Александр (6)
- Знак (1)
- Империя (1)
- Имперская монета (2)
- Монеты и Медали (1)
- Русское Наследие (3)
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1727 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск