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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года СПБ "Малая голова" (Россия, Екатерина I)

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Малая голова" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Малая голова" со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 114 проданному на аукционе SINCONA AG за 220000 CHF. Торги состоялись 14 октября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
4800 $
Цена в валюте аукциона 420000 RUB
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
8183 $
Цена в валюте аукциона 750000 RUB
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - September 10, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 10 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Rare Coins - July 1, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 1 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе New York Sale - January 12, 2023
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2023
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Александр - November 16, 2022
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Александр - November 16, 2022
Продавец Александр
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Русское Наследие - August 7, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 7 августа 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU50
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Монеты и Медали - October 8, 2021
Продавец Монеты и Медали
Дата 8 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе AURORA - August 26, 2021
Продавец AURORA
Дата 26 августа 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе RedSquare - January 31, 2021
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе RedSquare - January 31, 2021
Продавец RedSquare
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе RedSquare - December 31, 2020
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе RedSquare - December 31, 2020
Продавец RedSquare
Дата 31 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Александр - September 30, 2020
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Малая голова" на аукционе Александр - September 30, 2020
Продавец Александр
Дата 30 сентября 2020
Сохранность XF40
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 рубль 1727 "Малая голова" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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