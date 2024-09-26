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1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Цифры года сближены (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Цифры года сближены

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" Цифры года сближены - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" Цифры года сближены - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Цифры года сближены. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 4538 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность VF
Цена
******
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