1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Цифры года сближены (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Цифры года сближены. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 4538 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

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