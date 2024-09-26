Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Цифры года сближены (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Цифры года сближены
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Цифры года сближены. Это серебряная монета периода Екатерины I. Рекорд цены принадлежит лоту 4538 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 14000 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
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