Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Сорочий хвост (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Сорочий хвост
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1727
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Сорочий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Империя за 2400000 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2011.
Сохранность
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- Империя (6)
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
12171 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
38406 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
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