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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Сорочий хвост (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Сорочий хвост

Аверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" Сорочий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1727 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" Сорочий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1727
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1727 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Сорочий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 25 проданному на аукционе Империя за 2400000 RUB. Торги состоялись 11 февраля 2011.

Сохранность
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  • Империя (6)
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - March 29, 2019
Продавец Империя
Дата 29 марта 2019
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - April 28, 2018
Продавец Империя
Дата 28 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - September 30, 2017
Продавец Империя
Дата 30 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
12171 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - April 17, 2015
Продавец Империя
Дата 17 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
38406 $
Цена в валюте аукциона 1500000 RUB
Россия 1 рубль 1727 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Империя - February 11, 2011
Продавец Империя
Дата 11 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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