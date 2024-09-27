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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Из корсажа выступают кружева (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Из корсажа выступают кружева

Аверс монеты - 1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" Из корсажа выступают кружева - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" Из корсажа выступают кружева - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1726
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Из корсажа выступают кружева. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6545A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.

Сохранность
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Россия 1 рубль 1726 СПБ "Петербургский тип, портрет вправо" на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
******
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