1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Из корсажа выступают кружева (Россия, Екатерина I)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Из корсажа выступают кружева. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6545A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.

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