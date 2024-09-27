Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1726 года СПБ "Петербургский тип, портрет вправо". Из корсажа выступают кружева (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Из корсажа выступают кружева
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1726
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1726 года "Петербургский тип, портрет вправо" со знаком СПБ. Из корсажа выступают кружева. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6545A проданному на аукционе Gorny & Mosch за 9500 EUR. Торги состоялись 13 октября 2004.
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