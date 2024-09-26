Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево". Широкий хвост (Россия, Екатерина I)

Разновидность: Широкий хвост

Аверс монеты - 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" Широкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I Реверс монеты - 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево" Широкий хвост - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина I

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,728)
  • Вес 28,44 гр
  • Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
  • Диаметр 41 мм
  • Гурт узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина I
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1725
  • Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево". Широкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (1)
  • Baldwin's (1)
  • Busso Peus (1)
  • Gorny & Mosch (2)
  • Hess Divo (1)
  • Künker (1)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Numisbalt (3)
  • Rare Coins (4)
  • Rauch (1)
  • Russiancoin (3)
  • SINCONA (2)
  • WAG (1)
  • Александр (3)
  • Знак (1)
  • Русское Наследие (1)
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность XF
Цена
1684 $
Цена в валюте аукциона 150000 RUB
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе AURORA - September 16, 2023
Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Russiancoin - May 12, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 12 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Russiancoin - April 14, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 14 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Numisbalt - November 7, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Niemczyk - March 9, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Rauch - March 26, 2017
Продавец Rauch
Дата 26 марта 2017
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе New York Sale - January 12, 2017
Продавец New York Sale
Дата 12 января 2017
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - December 19, 2015
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе Александр - December 19, 2015
Продавец Александр
Дата 19 декабря 2015
Сохранность XF45
Цена
Россия 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1725 "Петербургский тип, портрет влево" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины I Монеты России 1725 года Все российские монеты российские серебряные монеты российские монеты номиналом 1 рубль Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск