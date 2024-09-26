Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево". Широкий хвост (Россия, Екатерина I)
Разновидность: Широкий хвост
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,728)
- Вес 28,44 гр
- Чистого серебра (0,6657 oz) 20,7043 гр
- Диаметр 41 мм
- Гурт узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина I
- Номинал 1 рубль
- Год 1725
- Правитель Екатерина I (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1725 года "Петербургский тип, портрет влево". Широкий хвост. Это серебряная монета периода Екатерины I отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Александр за 3000 USD. Торги состоялись 23 сентября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 16 сентября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 7 ноября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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